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17.09.2026 20:27:13

Merck Aktie News: Merck am Abend auf grünem Terrain

Merck Aktie News: Merck am Abend auf grünem Terrain

Die Aktie von Merck gehört am Donnerstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 147,11 USD zu.

Merck
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Um 20:26 Uhr sprang die Merck-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 147,11 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 51'816 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die Merck-Aktie bei 147,40 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 145,57 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 484'606 Merck-Aktien.

Am 26.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 156,91 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 6,66 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 26.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 77,58 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 47,26 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,28 USD an Merck-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,59 USD. Merck liess sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,54 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,76 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,94 Prozent auf 16.58 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15.80 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2026 terminiert. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 28.10.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Merck ein EPS in Höhe von 2,75 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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