Merck Aktie News: Merck am Nachmittag fester

Im New York-Handel gewannen die Merck-Papiere um 16:28 Uhr 0,7 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 51'785 Punkten liegt. Die Merck-Aktie legte bis auf 147,04 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 145,57 USD. Bisher wurden heute 216'675 Merck-Aktien gehandelt.

Am 26.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 156,91 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 7,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.09.2025 bei 77,58 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 46,83 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,28 USD an Merck-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,59 USD. Am 04.08.2026 hat Merck die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,54 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 1,76 USD erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 16.58 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 15.80 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2026 veröffentlicht. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Merck möglicherweise am 28.10.2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,75 USD je Merck-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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