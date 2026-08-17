Merck Aktie 10683053 / US58933Y1055
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17.08.2026 20:27:13
Merck Aktie News: Merck am Montagabend stabil
Die Aktie von Merck zeigt sich am Montagabend ohne grosse Bewegung. Die Merck-Aktie zeigte sich zuletzt im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 135,97 USD an der Tafel.
Die Merck-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr bei 135,97 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 53'486 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die Merck-Aktie bis auf 137,16 USD. Die Merck-Aktie sank bis auf 134,56 USD. Bei 135,17 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Merck-Aktie belief sich zuletzt auf 429'935 Aktien.
Bei einem Wert von 137,16 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.08.2026). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Merck-Aktie somit 0,87 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.09.2025 (77,58 USD). Mit einem Kursverlust von 42,94 Prozent würde die Merck-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Merck am 04.08.2026 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,54 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,76 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 16.58 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 15.80 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Am 29.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Merck-Anleger Experten zufolge am 28.10.2027 werfen.
Experten taxieren den Merck-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,75 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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