Merck Aktie News: Merck am Montagnachmittag im Aufwind

Um 16:28 Uhr wies die Merck-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 136,39 USD nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 53'563 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Merck-Aktie bisher bei 136,40 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 135,17 USD. Der Tagesumsatz der Merck-Aktie belief sich zuletzt auf 206'851 Aktien.

Bei einem Wert von 136,40 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.08.2026). Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 0,01 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 26.09.2025 Kursverluste bis auf 77,58 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Merck-Aktie mit einem Verlust von 43,12 Prozent wieder erreichen.

Am 04.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,54 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,76 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 16.58 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15.80 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2026 terminiert. Die Veröffentlichung der Merck-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 28.10.2027.

Den erwarteten Gewinn je Merck-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,75 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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