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16.11.2026 20:27:13
Merck Aktie News: Anleger schicken Merck am Montagabend ins Minus
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 146,08 USD abwärts.
Um 20:26 Uhr fiel die Merck-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 146,08 USD ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 51'624 Punkten notiert. Im Tief verlor die Merck-Aktie bis auf 146,06 USD. Bei 147,96 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten 359'934 Merck-Aktien den Besitzer.
Am 26.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 156,91 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 7,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 15.11.2025 auf bis zu 91,50 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Merck-Aktie 37,36 Prozent sinken.
Merck-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 3,28 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,40 USD belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Merck am 29.10.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,04 USD gegenüber 2,32 USD im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 18.12 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Merck einen Umsatz von 17.18 Mrd. USD eingefahren.
Die Merck-Bilanz für Q4 2026 wird am 02.02.2027 erwartet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 03.02.2028.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,78 USD je Merck-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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