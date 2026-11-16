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16.11.2026 16:29:00
Merck Aktie News: Merck am Nachmittag mit Aufschlag
Die Aktie von Merck gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Merck-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 148,91 USD nach oben.
Die Merck-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 148,91 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 51'968 Punkten liegt. Die Merck-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 149,21 USD. Bei 147,96 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Merck-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 221'211 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.08.2026 bei 156,91 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,37 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.11.2025 (91,50 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 38,55 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie.
Nachdem im Jahr 2025 3,28 USD an Merck-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,40 USD aus. Merck liess sich am 29.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,04 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,32 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Merck 18.12 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 17.18 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 02.02.2027 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Merck rechnen Experten am 03.02.2028.
Den erwarteten Gewinn je Merck-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,78 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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