Merck Aktie News: Merck gewinnt am Abend

Das Papier von Merck legte um 20:26 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,9 Prozent auf 146,48 USD. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 51'886 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Merck-Aktie zog in der Spitze bis auf 147,73 USD an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 146,14 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Merck-Aktien beläuft sich auf 895'575 Stück.

Bei 156,91 USD erreichte der Titel am 26.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,12 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 82,01 USD. Dieser Wert wurde am 05.11.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Merck-Aktie 78,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,41 USD, nach 3,28 USD im Jahr 2025. Am 04.08.2026 äusserte sich Merck zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,54 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,76 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 16.58 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,94 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Merck einen Umsatz von 15.80 Mrd. USD eingefahren.

Voraussichtlich am 29.10.2026 dürfte Merck Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Merck rechnen Experten am 28.10.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Merck im Jahr 2026 2,65 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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