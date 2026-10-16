Merck Aktie News: Merck zeigt sich am Freitagnachmittag gestärkt

Das Papier von Merck legte um 16:28 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 1,3 Prozent auf 147,11 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 52'402 Punkten notiert. Die Merck-Aktie legte bis auf 147,73 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 146,14 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Von der Merck-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 660'234 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.08.2026 bei 156,91 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Merck-Aktie 6,66 Prozent zulegen. Am 05.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 82,01 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 44,25 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,41 USD. Im Vorjahr erhielten Merck-Aktionäre 3,28 USD je Wertpapier. Am 04.08.2026 äusserte sich Merck zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,54 USD. Ein Jahr zuvor waren 1,76 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,94 Prozent auf 16.58 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15.80 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 29.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 28.10.2027 dürfte Merck die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Merck im Jahr 2026 2,65 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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