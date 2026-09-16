Merck Aktie 10683053 / US58933Y1055
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16.09.2026 16:29:00
Merck Aktie News: Merck am Nachmittag nahe Nulllinie
Wenig Veränderung zeigt am Mittwochnachmittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie zeigte sich zuletzt im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 143,90 USD an der Tafel.
Anleger zeigten sich um 16:28 Uhr bei der Merck-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 143,90 USD. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 51'894 Punkten steht. Der Kurs der Merck-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 144,61 USD zu. Das Tagestief markierte die Merck-Aktie bei 143,77 USD. Mit einem Wert von 143,96 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 153'968 Merck-Aktien gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 26.08.2026 auf bis zu 156,91 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Merck-Aktie somit 8,29 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.09.2025 (77,58 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 46,09 Prozent.
Merck-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,28 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,59 USD aus. Am 04.08.2026 hat Merck in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,54 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Merck ein EPS von 1,76 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Merck mit einem Umsatz von insgesamt 16.58 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.80 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 4,94 Prozent gesteigert.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2026 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 28.10.2027.
Experten gehen davon aus, dass Merck im Jahr 2026 2,75 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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