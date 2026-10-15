Merck Aktie 10683053 / US58933Y1055
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15.10.2026 20:27:13
Merck Aktie News: Merck gewinnt am Donnerstagabend an Fahrt
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Merck. Zuletzt sprang die Merck-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 147,84 USD zu.
Die Merck-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 147,84 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 52'069 Punkten tendiert. Die Merck-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 152,30 USD aus. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 150,35 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 780'990 Merck-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 156,91 USD. Dieser Kurs wurde am 26.08.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,13 Prozent. Bei einem Wert von 82,01 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.11.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 44,53 Prozent.
Die Dividendenausschüttung für Merck-Aktionäre betrug im Jahr 2025 3,28 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,41 USD belaufen. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Merck am 04.08.2026. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,54 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,76 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 16.58 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,94 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Merck einen Umsatz von 15.80 Mrd. USD eingefahren.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Merck am 29.10.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der Merck-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 28.10.2027.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,65 USD je Aktie in den Merck-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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