Merck Aktie News: Merck am Nachmittag fester

Um 16:28 Uhr sprang die Merck-Aktie im New York-Handel an und legte um 2,1 Prozent auf 150,48 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 51'923 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die Merck-Aktie sogar auf 152,30 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 150,35 USD. Von der Merck-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 416'858 Stück gehandelt.

Am 26.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 156,91 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,27 Prozent. Bei 82,01 USD fiel das Papier am 05.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 45,50 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie.

Für Merck-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,28 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,41 USD ausgeschüttet werden. Am 04.08.2026 hat Merck die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,54 USD. Im Vorjahresquartal hatten 1,76 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 16.58 Mrd. USD gegenüber 15.80 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Merck am 29.10.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 28.10.2027 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Merck-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,65 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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