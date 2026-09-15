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15.09.2026 20:27:13

Merck Aktie News: Merck am Abend mit Kursabschlägen

Merck Aktie News: Merck am Abend mit Kursabschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 143,76 USD.

Merck
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Die Merck-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 143,76 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 52'020 Punkten notiert. Der Kurs der Merck-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 142,33 USD nach. Bei 143,95 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 514'131 Merck-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.08.2026 bei 156,91 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Merck-Aktie derzeit noch 9,14 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 77,58 USD ab. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 85,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten Merck-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,28 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,59 USD. Am 04.08.2026 hat Merck die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Merck vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,54 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,76 USD je Aktie erwirtschaftet. Merck hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16.58 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 15.80 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Merck am 29.10.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 28.10.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,75 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
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