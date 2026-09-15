Merck Aktie News: Merck am Dienstagnachmittag im Minus

Die Merck-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 143,22 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 51'913 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Merck-Aktie bei 142,33 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 143,95 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 212'465 Merck-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 156,91 USD. Dieser Kurs wurde am 26.08.2026 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,56 Prozent hinzugewinnen. Am 26.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 77,58 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Merck-Aktie 84,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,28 USD an Merck-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,59 USD. Am 04.08.2026 legte Merck die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,54 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Merck 1,76 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,94 Prozent auf 16.58 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15.80 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Merck am 29.10.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 28.10.2027 dürfte Merck die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,75 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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