Merck Aktie 10683053 / US58933Y1055
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14.10.2026 20:27:13
Merck Aktie News: Merck am Mittwochabend mit Kursplus
Die Aktie von Merck zählt am Mittwochabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Merck-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 4,0 Prozent auf 147,60 USD.
Die Merck-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 4,0 Prozent auf 147,60 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 51'443 Punkten steht. Die Merck-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 148,10 USD aus. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 143,10 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 548'474 Merck-Aktien umgesetzt.
Am 26.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 156,91 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,30 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 82,01 USD. Dieser Wert wurde am 05.11.2025 erreicht. Abschläge von 44,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 3,28 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,41 USD. Merck veröffentlichte am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,54 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 1,76 USD erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Merck 16.58 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 15.80 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Merck am 29.10.2026 präsentieren. Am 28.10.2027 wird Merck schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,66 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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