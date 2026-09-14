Merck Aktie News: Merck legt am Abend zu

Um 20:26 Uhr sprang die Merck-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 145,26 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 52'454 Punkten notiert. Die Merck-Aktie legte bis auf 147,08 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 146,88 USD. Von der Merck-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 563'087 Stück gehandelt.

Am 26.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 156,91 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 8,02 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 77,58 USD fiel das Papier am 26.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 87,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Merck-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,28 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,59 USD aus. Am 04.08.2026 hat Merck die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Merck vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,54 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,76 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 16.58 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15.80 Mrd. USD umgesetzt.

Merck wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 29.10.2026 vorlegen. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Merck möglicherweise am 28.10.2027 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,75 USD je Merck-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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