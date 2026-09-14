Merck Aktie News: Anleger greifen bei Merck am Nachmittag zu

Um 16:28 Uhr ging es für das Merck-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 144,14 USD. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 52'315 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die Merck-Aktie bei 147,08 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 146,88 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 205'394 Merck-Aktien den Besitzer.

Am 26.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 156,91 USD. Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 8,86 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.09.2025 bei 77,58 USD. Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 46,18 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 erhielten Merck-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,28 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,59 USD. Am 04.08.2026 hat Merck die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,54 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,76 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 16.58 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 4,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15.80 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 29.10.2026 dürfte Merck Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Merck rechnen Experten am 28.10.2027.

In der Merck-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,75 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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