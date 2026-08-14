Merck Aktie News: Merck am Freitagabend mit Abschlägen

Das Papier von Merck gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 135,34 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 53'780 Punkten notiert. In der Spitze fiel die Merck-Aktie bis auf 133,75 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 134,29 USD. Der Tagesumsatz der Merck-Aktie belief sich zuletzt auf 427'221 Aktien.

Am 13.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 135,67 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,24 Prozent hinzugewinnen. Am 26.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 77,58 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 42,68 Prozent würde die Merck-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 04.08.2026 hat Merck die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,54 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,76 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Merck in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,94 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 16.58 Mrd. USD im Vergleich zu 15.80 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Am 29.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Merck veröffentlicht werden. Merck dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 28.10.2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Merck ein EPS in Höhe von 2,75 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Papier Merck-Aktie: So viel hätte eine Investition in Merck von vor 3 Jahren abgeworfen

Merck & Co-Aktie fester: Neue Arzneien geben US-Pharmakonzern Schub

Dow Jones 30 Industrial-Papier Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Merck von vor einem Jahr abgeworfen