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14.08.2026 16:29:00

Merck Aktie News: Merck am Nachmittag Verlust reich

Merck Aktie News: Merck am Nachmittag Verlust reich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Merck. Der Merck-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 134,97 USD.

Merck
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Die Merck-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 134,97 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 53'817 Punkten steht. In der Spitze fiel die Merck-Aktie bis auf 133,82 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 134,29 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 174'463 Merck-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 13.08.2026 auf bis zu 135,67 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,52 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 26.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 77,58 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 73,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 04.08.2026 legte Merck die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,54 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,76 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Merck im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,94 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 16.58 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 15.80 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2026 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Merck rechnen Experten am 28.10.2027.

Experten gehen davon aus, dass Merck im Jahr 2026 2,75 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
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