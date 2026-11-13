Merck Aktie News: Merck am Freitagabend mit Aufschlag

Das Papier von Merck legte um 20:26 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,2 Prozent auf 147,30 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 52'301 Punkten steht. Die Merck-Aktie legte bis auf 147,30 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 147,23 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 361'772 Merck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 26.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 156,91 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Merck-Aktie somit 6,12 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.11.2025 bei 90,99 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Merck-Aktie mit einem Verlust von 38,23 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,40 USD. Im Vorjahr hatte Merck 3,28 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Merck gewährte am 29.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,04 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,32 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 18.12 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17.18 Mrd. USD in den Büchern standen.

Merck wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 02.02.2027 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 03.02.2028.

Experten taxieren den Merck-Gewinn für das Jahr 2028 auf 9,92 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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