|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
13.11.2026 20:27:13
Merck Aktie News: Merck am Freitagabend mit Aufschlag
Die Aktie von Merck zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,2 Prozent auf 147,30 USD zu.
Das Papier von Merck legte um 20:26 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,2 Prozent auf 147,30 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 52'301 Punkten steht. Die Merck-Aktie legte bis auf 147,30 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 147,23 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 361'772 Merck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 26.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 156,91 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Merck-Aktie somit 6,12 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.11.2025 bei 90,99 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Merck-Aktie mit einem Verlust von 38,23 Prozent wieder erreichen.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,40 USD. Im Vorjahr hatte Merck 3,28 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Merck gewährte am 29.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,04 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,32 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 18.12 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17.18 Mrd. USD in den Büchern standen.
Merck wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 02.02.2027 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 03.02.2028.
Experten taxieren den Merck-Gewinn für das Jahr 2028 auf 9,92 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Merck-Aktie
Dow Jones 30 Industrial-Papier Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Merck-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Dow Jones 30 Industrial-Wert Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Merck von vor 3 Jahren eingefahren
Goldman Sachs bleibt bei Pharma bullish: Darum setzen die Analysten auf J&J, Eli Lilly & Merck
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Merck Co.
|
13.11.26
|Merck Aktie News: Merck am Freitagabend mit Aufschlag (finanzen.ch)
|
13.11.26
|Merck Aktie News: Merck fällt am Freitagnachmittag (finanzen.ch)
|
13.11.26
|Börse New York in Grün: Dow Jones beginnt Sitzung im Plus (finanzen.ch)
|
11.11.26
|Börse New York in Grün: Börsianer lassen Dow Jones zum Ende des Mittwochshandels steigen (finanzen.ch)
|
11.11.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones bewegt sich im Plus (finanzen.ch)
|
11.11.26
|NYSE-Handel Dow Jones zum Start schwächer (finanzen.ch)
|
10.11.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones zeigt sich schwächer (finanzen.ch)
|
10.11.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Merck-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu Merck Co.
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht schwächer ins Wochenende -- DAX letztlich wenig bewegt -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.