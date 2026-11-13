Merck Aktie News: Merck fällt am Freitagnachmittag

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 146,26 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 52'065 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Merck-Aktie bis auf 145,25 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 147,23 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 129'945 Merck-Aktien.

Am 26.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 156,91 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,28 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 90,99 USD fiel das Papier am 14.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 60,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,28 USD an Merck-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,40 USD. Am 29.10.2026 äusserte sich Merck zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,04 USD, nach 2,32 USD im Vorjahresvergleich. Merck hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 18.12 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 17.18 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Merck dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 02.02.2027 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Merck rechnen Experten am 03.02.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2028 9,92 USD je Aktie in den Merck-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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