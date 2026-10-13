Merck Aktie 10683053 / US58933Y1055
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
13.10.2026 20:27:13
Merck Aktie News: Merck tendiert am Dienstagabend schwächer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Merck. Zuletzt ging es für die Merck-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 2,1 Prozent auf 142,40 USD.
Die Merck-Aktie musste um 20:26 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 2,1 Prozent auf 142,40 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 51'695 Punkten steht. Die Merck-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 142,40 USD ab. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 145,85 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 473'894 Merck-Aktien.
Am 26.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 156,91 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Merck-Aktie mit einem Kursplus von 10,19 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.11.2025 bei 82,01 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 42,41 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nachdem im Jahr 2025 3,28 USD an Merck-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,41 USD aus. Am 04.08.2026 hat Merck in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,54 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Merck ein Ergebnis je Aktie von 1,76 USD vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,94 Prozent auf 16.58 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15.80 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2026 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Merck rechnen Experten am 28.10.2027.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,66 USD je Merck-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Merck-Aktie
Dow Jones 30 Industrial-Wert Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Merck-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Dow Jones 30 Industrial-Wert Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Merck-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
BioNTech zwischen Rückschlag und Hoffnung: So steht es um die Krebs-Pipeline
Trading Signals: Take-Two Interactive - Das GTA VI-Fieber steigt
Gut fünf Wochen vor dem Verkaufsstart von GTA VI nimmt die Aktie von Take-Two Interactive Fahrt auf. Gut möglich, dass der Konzern schon vor dem Release des Gaming-Blockbusters die Prognose erhöht.Weiterlesen!
Nachrichten zu Merck Co.
|
13.10.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones letztendlich mit Abgaben (finanzen.ch)
|
13.10.26
|Merck Aktie News: Merck tendiert am Dienstagabend schwächer (finanzen.ch)
|
13.10.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones nachmittags leichter (finanzen.ch)
|
13.10.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones verliert (finanzen.ch)
|
13.10.26
|Merck Aktie News: Anleger schicken Merck am Dienstagnachmittag ins Minus (finanzen.ch)
|
13.10.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Merck von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
09.10.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones klettert letztendlich (finanzen.ch)
|
09.10.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones präsentiert sich am Freitagnachmittag fester (finanzen.ch)
Analysen zu Merck Co.
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Merck am 13.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX etwas fester -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex präsentieren sich zur Wochenmitte etwas fester. An den Märkten in Asien geht es am Mittwoch vorwiegend nach oben.