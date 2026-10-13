Merck Aktie News: Merck tendiert am Dienstagabend schwächer

Die Merck-Aktie musste um 20:26 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 2,1 Prozent auf 142,40 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 51'695 Punkten steht. Die Merck-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 142,40 USD ab. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 145,85 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 473'894 Merck-Aktien.

Am 26.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 156,91 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Merck-Aktie mit einem Kursplus von 10,19 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.11.2025 bei 82,01 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 42,41 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2025 3,28 USD an Merck-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,41 USD aus. Am 04.08.2026 hat Merck in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,54 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Merck ein Ergebnis je Aktie von 1,76 USD vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,94 Prozent auf 16.58 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15.80 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2026 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Merck rechnen Experten am 28.10.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,66 USD je Merck-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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