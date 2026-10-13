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13.10.2026 16:29:00

Merck Aktie News: Anleger schicken Merck am Dienstagnachmittag ins Minus

Merck Aktie News: Anleger schicken Merck am Dienstagnachmittag ins Minus

Die Aktie von Merck gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Merck-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 1,1 Prozent auf 143,86 USD ab.

Merck
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Die Merck-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr um 1,1 Prozent auf 143,86 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'890 Punkten realisiert. Bei 143,51 USD markierte die Merck-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 145,85 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 209'740 Merck-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 156,91 USD erreichte der Titel am 26.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 8,31 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 05.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 82,01 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Merck-Aktie derzeit noch 42,99 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,41 USD. Im Vorjahr erhielten Merck-Aktionäre 3,28 USD je Wertpapier. Merck veröffentlichte am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,54 USD gegenüber 1,76 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 16.58 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.80 Mrd. USD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 29.10.2026 dürfte Merck Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Merck möglicherweise am 28.10.2027 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,66 USD je Merck-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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