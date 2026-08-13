Merck Aktie 10683053 / US58933Y1055
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13.08.2026 16:29:00
Merck Aktie News: Merck gewinnt am Donnerstagnachmittag an Boden
Die Aktie von Merck gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im New York-Handel gewannen die Merck-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.
Im New York-Handel gewannen die Merck-Papiere um 16:28 Uhr 0,5 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 54'040 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die Merck-Aktie bis auf 134,38 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 133,86 USD. Bisher wurden heute 193'417 Merck-Aktien gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 135,02 USD erreichte der Titel am 29.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 1,12 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.09.2025 bei 77,58 USD. Mit einem Kursverlust von 41,90 Prozent würde die Merck-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Merck gewährte am 04.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,54 USD. Im Vorjahresquartal hatten 1,76 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 16.58 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,94 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Merck einen Umsatz von 15.80 Mrd. USD eingefahren.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Merck wird am 29.10.2026 gerechnet. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Merck möglicherweise am 28.10.2027 präsentieren.
Redaktion finanzen.ch
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