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12.11.2026 20:27:13
Merck Aktie News: Merck am Abend auf grünem Terrain
Die Aktie von Merck gehört am Donnerstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Merck zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,3 Prozent auf 147,66 USD.
Im New York-Handel gewannen die Merck-Papiere um 20:26 Uhr 0,3 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 52'486 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Merck-Aktie bei 149,30 USD. Mit einem Wert von 148,64 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 346'015 Merck-Aktien.
Bei einem Wert von 156,91 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.08.2026). Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 6,26 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 14.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 90,99 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 38,38 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Merck-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 3,28 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,40 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte Merck am 29.10.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,04 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Merck ein EPS von 2,32 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Merck im vergangenen Quartal 18.12 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Merck 17.18 Mrd. USD umsetzen können.
Merck wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 02.02.2027 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 03.02.2028.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2028 liegen bei durchschnittlich 9,92 USD je Merck-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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