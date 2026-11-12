Merck Aktie News: Merck tendiert am Donnerstagnachmittag nordwärts

Um 16:28 Uhr sprang die Merck-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 147,66 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 52'398 Punkten notiert. Die Merck-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 148,64 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 148,64 USD. Zuletzt wurden via New York 147'079 Merck-Aktien umgesetzt.

Am 26.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 156,91 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,26 Prozent über dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie. Am 14.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 90,99 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 38,38 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Merck-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,28 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,40 USD aus. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Merck am 29.10.2026. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,04 USD, nach 2,32 USD im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Merck mit einem Umsatz von insgesamt 18.12 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17.18 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 5,47 Prozent gesteigert.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.02.2027 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 03.02.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2028 9,92 USD je Aktie in den Merck-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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