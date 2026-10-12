Merck Aktie News: Merck am Montagabend mit Verlusten

Die Merck-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 145,43 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 51'820 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Merck-Aktie ging bis auf 144,69 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 145,33 USD. Bisher wurden via New York 510'423 Merck-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 156,91 USD markierte der Titel am 26.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Merck-Aktie derzeit noch 7,89 Prozent Luft nach oben. Am 05.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 82,01 USD. Mit einem Kursverlust von 43,61 Prozent würde die Merck-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Merck-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,28 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,41 USD ausgeschüttet werden. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Merck am 04.08.2026 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,54 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 1,76 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 16.58 Mrd. USD gegenüber 15.80 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Merck dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 29.10.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 28.10.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Merck ein EPS in Höhe von 2,68 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Wert Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Merck-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Wert Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Merck-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

BioNTech zwischen Rückschlag und Hoffnung: So steht es um die Krebs-Pipeline