Merck Aktie News: Merck schiebt sich am Montagnachmittag vor

Die Merck-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 145,85 USD. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 51'878 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 146,25 USD markierte die Merck-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 145,33 USD. Zuletzt wechselten 208'701 Merck-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (156,91 USD) erklomm das Papier am 26.08.2026. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,58 Prozent hinzugewinnen. Am 05.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 82,01 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Merck-Aktie derzeit noch 43,77 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Merck-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,41 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Merck 3,28 USD aus. Merck veröffentlichte am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,54 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,76 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Merck im vergangenen Quartal 16.58 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Merck 15.80 Mrd. USD umsetzen können.

Merck wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 29.10.2026 vorlegen. Am 28.10.2027 wird Merck schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Merck-Gewinn in Höhe von 2,68 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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