Merck Aktie News: Merck zeigt sich am Abend fester

Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von Merck zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 2,3 Prozent auf 133,43 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 53'808 Punkten notiert. In der Spitze gewann die Merck-Aktie bis auf 133,75 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 130,25 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 638'872 Merck-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 135,02 USD. Dieser Kurs wurde am 29.07.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,19 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 77,58 USD ab. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 71,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Merck-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,41 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Merck 3,28 USD aus. Die Zahlen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Merck am 30.04.2026. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,72 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Merck 1,76 USD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 16.20 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,53 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Merck einen Umsatz von 15.80 Mrd. USD eingefahren.

Die Merck-Bilanz für Q3 2026 wird am 29.10.2026 erwartet. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 28.10.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,74 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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