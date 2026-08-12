Merck Aktie News: Merck am Mittwochnachmittag im Plus

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 131,48 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 53'821 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Merck-Aktie bei 132,14 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 130,25 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 221'100 Merck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 135,02 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.07.2026). Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,69 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Merck-Aktie. Am 26.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 77,58 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 40,99 Prozent.

Für Merck-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,28 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,41 USD ausgeschüttet werden. Am 30.04.2026 hat Merck die Kennzahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,72 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Merck ein Ergebnis je Aktie von 1,76 USD vermeldet. Merck hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16.20 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 15.80 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Merck am 29.10.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der Merck-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 28.10.2027.

Den erwarteten Gewinn je Merck-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,74 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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