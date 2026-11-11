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11.11.2026 20:27:13

Merck Aktie News: Merck am Abend mit Abschlägen

Merck Aktie News: Merck am Abend mit Abschlägen

Die Aktie von Merck gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Merck-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 146,51 USD.

Merck
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Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 1,0 Prozent auf 146,51 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 52'445 Punkten notiert. Die Merck-Aktie sank bis auf 145,35 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 146,52 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 348'246 Merck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 156,91 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.08.2026). Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 7,10 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 87,44 USD fiel das Papier am 12.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,32 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,40 USD, nach 3,28 USD im Jahr 2025. Am 29.10.2026 hat Merck in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,04 USD gegenüber 2,32 USD im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 18.12 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Merck 17.18 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 02.02.2027 erwartet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Merck möglicherweise am 03.02.2028 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Merck im Jahr 2028 9,92 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Merck am 11.11.2026

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