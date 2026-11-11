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11.11.2026 16:29:00

Merck Aktie News: Merck am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Merck Aktie News: Merck am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 1,4 Prozent auf 145,91 USD nach.

Merck
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Die Merck-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr um 1,4 Prozent auf 145,91 USD ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 52'087 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Merck-Aktie bisher bei 145,62 USD. Mit einem Wert von 146,52 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 179'656 Merck-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.08.2026 bei 156,91 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,54 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 12.11.2025 Kursverluste bis auf 87,44 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 40,07 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Merck-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,40 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Merck 3,28 USD aus. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Merck am 29.10.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,04 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Merck ein EPS von 2,32 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,47 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 18.12 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 17.18 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Merck wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 02.02.2027 vorlegen. Experten kalkulieren am 03.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Merck.

Von Analysten wird erwartet, dass Merck im Jahr 2028 9,92 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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