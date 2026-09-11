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11.09.2026 20:27:13

Merck Aktie News: Merck zeigt sich am Freitagabend freundlich

Merck Aktie News: Merck zeigt sich am Freitagabend freundlich

Die Aktie von Merck gehört am Freitagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Merck-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 145,34 USD zu.

Merck
118.11 CHF 0.54%
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Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 145,34 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 52'609 Punkten notiert. Der Kurs der Merck-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 145,90 USD zu. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 145,52 USD. Der Tagesumsatz der Merck-Aktie belief sich zuletzt auf 513'028 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 156,91 USD. Dieser Kurs wurde am 26.08.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,96 Prozent über dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie. Am 26.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 77,58 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 46,62 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie.

Nachdem im Jahr 2025 3,28 USD an Merck-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,59 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Merck am 04.08.2026 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,54 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Merck ein Ergebnis je Aktie von 1,76 USD vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,94 Prozent auf 16.58 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15.80 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2026 veröffentlicht. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 28.10.2027 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,75 USD je Aktie in den Merck-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com
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