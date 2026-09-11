Merck Aktie News: Merck am Nachmittag mit Kurseinbussen

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 0,5 Prozent auf 144,03 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 52'558 Punkten steht. Die Merck-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 143,86 USD ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 145,52 USD. Zuletzt wechselten via New York 245'981 Merck-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 26.08.2026 auf bis zu 156,91 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Merck-Aktie mit einem Kursplus von 8,94 Prozent wieder erreichen. Bei 77,58 USD fiel das Papier am 26.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 46,14 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Merck-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,28 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,59 USD aus. Am 04.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei -0,54 USD. Ein Jahr zuvor waren 1,76 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 16.58 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15.80 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Merck am 29.10.2026 vorlegen. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Merck möglicherweise am 28.10.2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Merck einen Gewinn von 2,75 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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