Merck Aktie News: Merck am Dienstagabend mit Abschlägen

Die Merck-Aktie notierte um 20:26 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 130,67 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 53'868 Punkten steht. In der Spitze fiel die Merck-Aktie bis auf 129,72 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 130,08 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 402'478 Merck-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.07.2026 bei 135,02 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Merck-Aktie derzeit noch 3,33 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 26.09.2025 Kursverluste bis auf 77,58 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,63 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 3,28 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,57 USD je Merck-Aktie. Die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal legte Merck am 30.04.2026 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,72 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 1,76 USD erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,53 Prozent auf 16.20 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15.80 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2026 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Merck rechnen Experten am 28.10.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Merck ein EPS in Höhe von 2,74 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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