Merck Aktie News: Merck am Dienstagnachmittag billiger

Die Merck-Aktie notierte um 16:28 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 130,76 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 54'044 Punkten realisiert. Die Merck-Aktie gab in der Spitze bis auf 130,08 USD nach. Bei 130,08 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Merck-Aktien beläuft sich auf 201'065 Stück.

Bei 135,02 USD erreichte der Titel am 29.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 3,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 26.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 77,58 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 40,67 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Merck-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,57 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Merck 3,28 USD aus. Merck gewährte am 30.04.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,72 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Merck ein EPS von 1,76 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 16.20 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.80 Mrd. USD in den Büchern standen.

Am 29.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 28.10.2027 wird Merck schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Experten taxieren den Merck-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,74 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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