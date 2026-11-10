Merck Aktie News: Merck am Abend mit Kursverlusten

Um 20:26 Uhr rutschte die Merck-Aktie in der New York-Sitzung um 1,2 Prozent auf 147,01 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 52'207 Punkten steht. Der Kurs der Merck-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 145,61 USD nach. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 147,92 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 346'654 Merck-Aktien umgesetzt.

Am 26.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 156,91 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 6,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.11.2025 bei 85,80 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 41,64 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Merck-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 3,28 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,40 USD belaufen. Am 29.10.2026 hat Merck die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,04 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,32 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 18.12 Mrd. USD gegenüber 17.18 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Merck am 02.02.2027 präsentieren. Merck dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 03.02.2028 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,78 USD je Merck-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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