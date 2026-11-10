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10.11.2026 16:29:00
Merck Aktie News: Merck am Dienstagnachmittag Verlust reich
Die Aktie von Merck gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Merck-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 146,85 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von Merck nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 1,3 Prozent auf 146,85 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 52'150 Punkten steht. In der Spitze büsste die Merck-Aktie bis auf 146,61 USD ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 147,92 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 186'175 Merck-Aktien den Besitzer.
Am 26.08.2026 markierte das Papier bei 156,91 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Merck-Aktie somit 6,41 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 85,80 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Merck-Aktie 41,57 Prozent sinken.
Im Jahr 2025 erhielten Merck-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,28 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,40 USD. Am 29.10.2026 hat Merck in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,04 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Merck ein EPS von 2,32 USD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,47 Prozent auf 18.12 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 17.18 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 02.02.2027 terminiert. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Merck möglicherweise am 03.02.2028 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je Merck-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,78 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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