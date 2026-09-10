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10.09.2026 20:27:13

Merck Aktie News: Merck tendiert am Abend auf rotem Terrain

Merck Aktie News: Merck tendiert am Abend auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 1,7 Prozent auf 145,03 USD.

Merck
117.83 CHF 0.30%
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Um 20:26 Uhr rutschte die Merck-Aktie in der New York-Sitzung um 1,7 Prozent auf 145,03 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 51'991 Punkten steht. Der Kurs der Merck-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 144,17 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 147,94 USD. Bisher wurden heute 578'739 Merck-Aktien gehandelt.

Am 26.08.2026 markierte das Papier bei 156,91 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 8,19 Prozent Plus fehlen der Merck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 77,58 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Merck-Aktie mit einem Verlust von 46,51 Prozent wieder erreichen.

Nach 3,28 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,59 USD je Merck-Aktie. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Merck am 04.08.2026. Merck hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,54 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,76 USD je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 16.58 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 15.80 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Am 29.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 28.10.2027.

Den erwarteten Gewinn je Merck-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,75 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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