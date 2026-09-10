Merck Aktie News: Merck am Nachmittag in Rot

Die Merck-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 145,82 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 52'219 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Merck-Aktie bis auf 145,55 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 147,94 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 246'218 Merck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 156,91 USD erreichte der Titel am 26.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 7,06 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 26.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 77,58 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 46,80 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,59 USD. Im Vorjahr hatte Merck 3,28 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Merck am 04.08.2026. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,54 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Merck ein EPS von 1,76 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,94 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 16.58 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 15.80 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Merck-Bilanz für Q3 2026 wird am 29.10.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der Merck-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 28.10.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Merck-Aktie in Höhe von 2,75 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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