Merck Aktie News: Merck gewinnt am Montagabend

Um 20:26 Uhr sprang die Merck-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 130,54 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 53'873 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die Merck-Aktie bis auf 130,97 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 128,46 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 338'450 Merck-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.07.2026 bei 135,02 USD. Gewinne von 3,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.09.2025 bei 77,58 USD. Mit Abgaben von 40,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 3,28 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,57 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Merck am 30.04.2026. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,72 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,76 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,53 Prozent auf 16.20 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15.80 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Merck-Bilanz für Q3 2026 wird am 29.10.2026 erwartet. Merck dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 28.10.2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,74 USD je Merck-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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