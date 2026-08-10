Merck Aktie News: Merck am Nachmittag gesucht

Um 16:28 Uhr wies die Merck-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 129,41 USD nach oben. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 53'985 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Merck-Aktie bei 129,87 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 128,46 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 168'420 Merck-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 29.07.2026 auf bis zu 135,02 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,34 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Merck-Aktie. Am 26.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 77,58 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 40,05 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 3,28 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,57 USD je Merck-Aktie. Merck liess sich am 30.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -1,72 USD. Ein Jahr zuvor waren 1,76 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 16.20 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 2,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15.80 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Merck wird am 29.10.2026 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 28.10.2027.

Experten gehen davon aus, dass Merck im Jahr 2026 2,74 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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