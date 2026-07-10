Merck Aktie News: Anleger schicken Merck am Freitagabend ins Minus

Um 20:26 Uhr rutschte die Merck-Aktie in der New York-Sitzung um 1,4 Prozent auf 123,29 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 52'653 Punkten steht. Der Kurs der Merck-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 122,94 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 125,12 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 429'759 Merck-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 01.07.2026 auf bis zu 130,20 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 5,31 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 30.07.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 76,67 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,81 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Merck-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,28 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,79 USD aus. Merck veröffentlichte am 30.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,72 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2,01 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 16.20 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 3,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15.62 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte Merck am 04.08.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von Merck rechnen Experten am 03.08.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Merck einen Gewinn von 5,13 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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