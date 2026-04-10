Merck Aktie News: Merck am Freitagabend mit Verlusten

Die Merck-Aktie musste um 20:26 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 121,32 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 47'947 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der Merck-Aktie ging bis auf 121,17 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 123,01 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 406'166 Merck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.02.2026 bei 125,11 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,12 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Merck-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.05.2025 bei 73,32 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Merck-Aktie derzeit noch 39,56 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,20 USD. Im Vorjahr erhielten Merck-Aktionäre 3,28 USD je Wertpapier. Merck gewährte am 03.02.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 1,19 USD gegenüber 1,48 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 16.32 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15.29 Mrd. USD umgesetzt.

Am 30.04.2026 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Merck dürfte die Q1 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 29.04.2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Merck ein EPS in Höhe von 5,11 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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