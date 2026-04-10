Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’183 0.2%  SPI 18’490 0.6%  Dow 47’946 -0.5%  DAX 23’804 0.0%  Euro 0.9252 0.1%  EStoxx50 5’926 0.5%  Gold 4’770 0.1%  Bitcoin 57’589 1.4%  Dollar 0.7886 -0.2%  Öl 95.6 -0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Zurich Insurance1107539Roche149905998Nestlé3886335Rheinmetall345850Swiss Re12688156NVIDIA994529Holcim1221405Roche1203204Partners Group2460882Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
KW 15: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
HSBC schlägt Alarm bei Tesla: Droht der Aktie ein Kursrutsch? - Analysten insgesamt gespalten
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Ballard Power-Aktie im Fokus: Wells Fargo hebt Kursziel an - kommt die Rally?
Wie viel Anleger mit einem SHIBA INU-Investment von vor 5 Jahren verloren hätten
Suche...
Plus500 Depot

Merck Aktie 10683053 / US58933Y1055

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

10.04.2026 20:27:13

Merck Aktie News: Merck am Freitagabend mit Verlusten

Merck Aktie News: Merck am Freitagabend mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 121,32 USD.

Merck
96.57 CHF -0.46%
Kaufen Verkaufen

Die Merck-Aktie musste um 20:26 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 121,32 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 47'947 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der Merck-Aktie ging bis auf 121,17 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 123,01 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 406'166 Merck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.02.2026 bei 125,11 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,12 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Merck-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.05.2025 bei 73,32 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Merck-Aktie derzeit noch 39,56 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,20 USD. Im Vorjahr erhielten Merck-Aktionäre 3,28 USD je Wertpapier. Merck gewährte am 03.02.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 1,19 USD gegenüber 1,48 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 16.32 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15.29 Mrd. USD umgesetzt.

Am 30.04.2026 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Merck dürfte die Q1 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 29.04.2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Merck ein EPS in Höhe von 5,11 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Wert Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Merck-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Pharmaaktien wie Novo Nordisk, Pfizer & Eli Lilly teilweise unter Druck: Trump droht anscheinend mit 100%-Zöllen

Aktien von Bayer, Linde, Air Liquide, Merck &Co. uneins: Warnung vor Helium-Engpässen durch Irankrieg


Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com

Nachrichten zu Merck Co.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten