Merck Aktie News: Merck tendiert am Abend nordwärts

Um 20:26 Uhr wies die Merck-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 148,44 USD nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 52'377 Punkten liegt. Bei 148,70 USD markierte die Merck-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 148,15 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 340'888 Merck-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (156,91 USD) erklomm das Papier am 26.08.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,70 Prozent über dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie. Bei 85,27 USD erreichte der Anteilsschein am 08.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 42,56 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,40 USD, nach 3,28 USD im Jahr 2025. Am 29.10.2026 hat Merck in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,04 USD, nach 2,32 USD im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,47 Prozent auf 18.12 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 17.18 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 02.02.2027 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 03.02.2028.

Experten taxieren den Merck-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,78 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Wert Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Merck von vor 3 Jahren eingefahren

Goldman Sachs bleibt bei Pharma bullish: Darum setzen die Analysten auf J&J, Eli Lilly & Merck

Merck & Co-Aktie profitiert: US-Pharmagigant übertrifft Erwartungen und hebt Jahresziele