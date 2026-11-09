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09.11.2026 16:29:00

Merck Aktie News: Merck am Nachmittag mit Kursverlusten

Merck Aktie News: Merck am Nachmittag mit Kursverlusten

Die Aktie von Merck gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Merck-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 146,53 USD.

Merck
121.02 CHF 0.72%
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Der Merck-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 146,53 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 52'109 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Merck-Aktie bis auf 146,53 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 148,15 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 184'162 Merck-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (156,91 USD) erklomm das Papier am 26.08.2026. Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 7,08 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 85,27 USD. Dieser Wert wurde am 08.11.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Merck-Aktie derzeit noch 41,81 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Merck-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,28 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,40 USD aus. Am 29.10.2026 äusserte sich Merck zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,04 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,32 USD je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Merck mit einem Umsatz von insgesamt 18.12 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17.18 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 5,47 Prozent gesteigert.

Die Merck-Bilanz für Q4 2026 wird am 02.02.2027 erwartet. Die Veröffentlichung der Merck-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 03.02.2028.

Experten gehen davon aus, dass Merck im Jahr 2026 2,78 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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