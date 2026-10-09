Merck Aktie 10683053 / US58933Y1055
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
09.10.2026 20:27:13
Merck Aktie News: Merck verteuert sich am Freitagabend
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Merck. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 2,6 Prozent auf 146,08 USD zu.
Im New York-Handel gewannen die Merck-Papiere um 20:26 Uhr 2,6 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'678 Punkten tendiert. Die Merck-Aktie zog in der Spitze bis auf 146,66 USD an. Bei 141,49 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Merck-Aktien beläuft sich auf 410'104 Stück.
Am 26.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 156,91 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 6,90 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 05.11.2025 auf bis zu 82,01 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 43,86 Prozent.
Im Jahr 2025 erhielten Merck-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,28 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,41 USD. Am 04.08.2026 legte Merck die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,54 USD. Im Vorjahresquartal hatten 1,76 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,94 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 16.58 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 15.80 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Merck wird am 29.10.2026 gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Merck rechnen Experten am 28.10.2027.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,70 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Merck-Aktie
Dow Jones 30 Industrial-Wert Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Merck-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Dow Jones 30 Industrial-Wert Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Merck-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
BioNTech zwischen Rückschlag und Hoffnung: So steht es um die Krebs-Pipeline
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu Merck Co.
|
09.10.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones klettert letztendlich (finanzen.ch)
|
09.10.26
|Merck Aktie News: Merck verteuert sich am Freitagabend (finanzen.ch)
|
09.10.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones präsentiert sich am Freitagnachmittag fester (finanzen.ch)
|
09.10.26
|Gewinne in New York: Gewinne im Dow Jones (finanzen.ch)
|
09.10.26
|Merck Aktie News: Merck macht am Freitagnachmittag Boden gut (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Schwache Performance in New York: Dow Jones mittags im Minus (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Börse New York: Dow Jones liegt zum Start des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.ch)
|
07.10.26
|Schwache Performance in New York: Dow Jones mittags in Rot (finanzen.ch)