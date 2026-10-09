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09.10.2026 20:27:13

Merck Aktie News: Merck verteuert sich am Freitagabend

Merck Aktie News: Merck verteuert sich am Freitagabend

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Merck. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 2,6 Prozent auf 146,08 USD zu.

Merck
117.59 CHF 1.21%
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Im New York-Handel gewannen die Merck-Papiere um 20:26 Uhr 2,6 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'678 Punkten tendiert. Die Merck-Aktie zog in der Spitze bis auf 146,66 USD an. Bei 141,49 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Merck-Aktien beläuft sich auf 410'104 Stück.

Am 26.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 156,91 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 6,90 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 05.11.2025 auf bis zu 82,01 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 43,86 Prozent.

Im Jahr 2025 erhielten Merck-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,28 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,41 USD. Am 04.08.2026 legte Merck die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,54 USD. Im Vorjahresquartal hatten 1,76 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,94 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 16.58 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 15.80 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Merck wird am 29.10.2026 gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Merck rechnen Experten am 28.10.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,70 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
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