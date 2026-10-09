Merck Aktie News: Merck macht am Freitagnachmittag Boden gut

Die Merck-Aktie konnte um 16:28 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,1 Prozent auf 145,33 USD. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 51'425 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die Merck-Aktie sogar auf 145,54 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 141,49 USD. Zuletzt wechselten via New York 186'270 Merck-Aktien den Besitzer.

Am 26.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 156,91 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,96 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 05.11.2025 Kursverluste bis auf 82,01 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 43,57 Prozent.

Nachdem Merck seine Aktionäre 2025 mit 3,28 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,41 USD je Aktie ausschütten. Merck gewährte am 04.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,54 USD. Im Vorjahresquartal hatten 1,76 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 16.58 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,94 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Merck einen Umsatz von 15.80 Mrd. USD eingefahren.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2026 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 28.10.2027.

Experten taxieren den Merck-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,70 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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