Merck Aktie 10683053 / US58933Y1055
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09.09.2026 16:29:00
Merck Aktie News: Merck am Mittwochnachmittag nahezu unbewegt
Die Aktie von Merck zeigt sich am Mittwochnachmittag ohne grosse Bewegung. Mit einem Kurs von 148,52 USD zeigte sich die Merck-Aktie im New York-Handel zuletzt kaum verändert.
Die Merck-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr bei 148,52 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 52'417 Punkten notiert. Bei 149,39 USD markierte die Merck-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Abwärtsbewegung der Merck-Aktie ging bis auf 148,01 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 148,96 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 300'508 Merck-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (156,91 USD) erklomm das Papier am 26.08.2026. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Merck-Aktie somit 5,34 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 77,58 USD am 26.09.2025. Mit einem Kursverlust von 47,76 Prozent würde die Merck-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 3,28 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,79 USD. Am 04.08.2026 hat Merck in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,54 USD. Im Vorjahresquartal hatten 1,76 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 16.58 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.80 Mrd. USD in den Büchern standen.
Am 29.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Merck veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 28.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Merck.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,75 USD je Merck-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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