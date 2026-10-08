Merck Aktie News: Merck tendiert am Donnerstagabend schwächer

Die Merck-Aktie notierte um 20:26 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 141,21 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 51'142 Punkten steht. Der Kurs der Merck-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 138,89 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 141,90 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 421'387 Merck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 156,91 USD. Dieser Kurs wurde am 26.08.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,11 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.11.2025 bei 82,01 USD. Abschläge von 41,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 erhielten Merck-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,28 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,41 USD. Am 04.08.2026 äusserte sich Merck zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,54 USD. Ein Jahr zuvor waren 1,76 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,94 Prozent auf 16.58 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15.80 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2026 veröffentlicht. Am 28.10.2027 wird Merck schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Merck-Gewinn in Höhe von 2,70 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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