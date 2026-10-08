Merck Aktie News: Merck am Nachmittag mit Kursverlusten

Das Papier von Merck gab in der New York-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 1,5 Prozent auf 140,58 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'096 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Merck-Aktie bisher bei 140,38 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 141,90 USD. Bisher wurden via New York 164'860 Merck-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 26.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 156,91 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,61 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Merck-Aktie. Bei einem Wert von 82,01 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.11.2025). Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 41,66 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,41 USD, nach 3,28 USD im Jahr 2025. Am 04.08.2026 hat Merck in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,54 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,76 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Merck im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,94 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 16.58 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 15.80 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2026 erfolgen. Merck dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 28.10.2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,70 USD je Merck-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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